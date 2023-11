Des cadres de la Senelec valident l'anéantissement du contrat Senelec/Akilee (Document)

Le Syndicat des Cadres de Senelec (SYCAS) valide l’anéantissement du contrat Senelec/Akilee par la voie de sa résiliation pure et simple et invite le Ministère du Pétrole et des Energies (MPE), l'Agent Judiciaire de L'Etat et les instances dirigeantes de Senelec a en tirer toutes les conséquences de droit au profit de l'intérêt général.





