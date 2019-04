Des cellules djihadistes au Sénégal: Grosse révélation d'un ancien ministre et ancien Commissaire de police

La révélation est de taille et porte les empreintes d’un ancien ministre des Forces armées et ancien Commissaire de police. Présent hier lors de la présentation du livre du journaliste Mamadou Mouth Bane sur le «Crime organisé dans le Sahel», Abdoulaye Baldé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a révélé qu’il y a des cellules djihadistes dormantes au Sénégal depuis 30 ans.



“J’ai entendu certains dire qu’il n’y a pas de cellules au Séngal. Bien sûr qu’il y a des cellules dormantes au Sénégal et qui existent depuis trente ans”, fait-il savoir. Le maire de Ziguinchor signale ainsi que ce qui a sauvé le Sénégal jusque-là, ce sont les services de renseignement qui surveillent étroitement tous ces terroristes en puissance.



Dans les colonnes de L’As repris par actusen.sn, il appelle à une combinaison des méthodes. “Il faut utiliser internet pour surveiller les cellules, mais il faut aussi des hommes pour commander la machine”, dit-il.



