Des charlatans lui promettent un avenir radieux : Un émigré se fait gruger de 5 millions FCfa, à Mbour

Tout a commencé par le contact que le prévenu Ablaye Cissé, un gardien doublé d’un charlatan, a eu avec la partie civile. El hadji Niang veut beaucoup plus d’argent et Ablaye Cissé lui assure qu’il en est capable. Le marché est conclu et l’émigré lui envoie une somme de 150 000 FCfa. Le charlatan lui prépare alors des potions qu’il pourra utiliser dès son retour au bercail.



Mais ce n’est pas tout. Elhadji Niang est frappé par le «statut» de son charlatan, qui montre un homme immolant des chèvres. Cet homme, Doudou Diop, est un collègue de Ablaye, charlatan le jour, gardien la nuit.



Dès son retour à Mbour, un plan est savamment orchestré par ces deux amis. Il invite l’émigré à visiter leur autel ,où des bêtes sont immolées pour des offrandes, du sang et des cornes. Subjugué, Elhadji Niang verse 5 millions FCfa... Mais il n'y verra que du feu.



« Les prévenus ont travaillé en concert. Ils ont posté une vidéo de chèvres immolées, pour épater mon client. Ils ont usé de manœuvres frauduleuses et ne méritent pas la clémence du tribunal. Mon client a remis à Doudou Diop, la somme de 4 millions 800 mille et ils se l’ont partagée. Et mon client, qui a vendu sa maison, s’est endetté et a tout perdu. Il est presque mort », a plaidé l’avocat de la défense. L’affaire a été mise en délibéré pour le 16 octobre prochain.













Bes Bi