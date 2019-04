Des députés boycottent la cérémonie d’investiture de Macky Sall

Des députés ont boycotté la cérémonie d’investiture de Macky Sall qui s’est tenue ce mardi au centre d’exposition de Diamniadio. Et pour cause : ils n’ont pas eu de place pour s’installer. Ils ont été laissés à eux-mêmes sans savoir à quel protocole se fier.



Joint au téléphone, le député Théodore Chérif Monteil explique la situation. « Nous-mêmes députés, on ne comprend pas. Nous sommes arrivés et on nous a fait passer par une porte où on était en pleine bousculade avec tout le monde. Quand nous sommes entrés, il n'y avait aucune place disponible pour le parlement. Ce qui est étonnant, c’est que le protocole nous avait demandé de porter l’écharpe. On a mis toute la solennité qu’il fallait pour être présents à cette cérémonie d’investiture. Donc, quand on est arrivés, certains députés n’avaient pas où s’asseoir, d’autres étaient assis un peu partout. On a essayé de comprendre avec le protocole, on nous a dit qu’il n’y avait aucune place réservée aux députés », a-t-il expliqué.



Avant d’ajouter : « Je suis sorti avec quelque collègues députés, d’autres sont restés. Certains députés ont estimé que, du fait de notre rang, ce n’était pas possible de rester dans la salle et on est partis. Je pense personnellement que c’est un manque de respect à la deuxième institution de ce pays. On ne peut pas inviter les députés à une cérémonie d’investiture et les mettre n’importe où, les laisser à eux-mêmes dans une salle comble, où on ne savait pas où s’asseoir ».















