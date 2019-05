Des disciples de Béthio Thioune s’opposent à son inhumation à Touba Des disciples du guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune, décédé mardi en France à 81 ans et dont la dépouille est attendue ce vendredi à l’Aéroport international Blaise Diagne, exigent son inhumation à Médinatoul Salam, s’opposant ainsi à la décision du Khalife général des Mourides.



Selon la Radio futurs médias (Rfm, privée), ces disciples veulent que la volonté du défunt, qui, d’après ses proches, avait dit avant sa mort qu’il veut être inhumé à Médinatoul Salam, soit respectée. Ils ont décidé d’ailleurs de rallier l’aéroport pour empêcher inhumation de leur chef spirituel à Touba.



« Serigne Béthio a dit devant tout le monde qu’il souhaite être inhumé à Médinatoul Salam. Accompagné de ses disciples, il avait même délimité son mausolée. Il a dit que c’est un ndigueul (consigne) et nous comptons nous conformer à cela », ont confié des disciples au micro de nos confrères, avant d’ajouter que c’est une trahison envers lui s’il repose à Touba.



L’avion a déjà quitté Paris ce matin et il doit atterrir au plus tard 14h 30, a-t-on appris de sources internes. Après une discussion jeudi, la famille du défunt Béthio Thioune a accepté la proposition du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. De ce fait, son inhumation est prévue à 17h ce vendredi à Touba et non à Médinatoul Salam, selon un de ses fils.



Une superficie de 200 m2 a vite été aménagée sur les lieux, rapporte « L’Observateur ». L’espace se situe non loin de l’aire réservée à la famille de Serigne Abdou Lahat Mbacké, troisième Khalife général des Mourides, une des plus grandes confréries religieuses au Sénégal.







Salif SAKHANOKHO

Pressafrik.com

