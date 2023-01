Des élèves en grève pour étudier moins : Ça se passe à Kolda !

A en en croire Ibrahima Baldé, élève de terminale série littéraire, "les programmes scolaires sont trop longs et axés sur plusieurs chapitres. Ce qui ne facilite pas les choses chez les élèves surtout des candidats aux examens".



Et notre interlocuteur d'ajouter que beaucoup d'élèves échouent à cause de ces programmes élastiques et kilométriques. Les potaches ne sont pas heureux dans ces programmes où disent-ils, " certaines leçons n'ont aucune utilité dans l'avenir".



Ils en veulent pour preuves " des chapitres où leçons qui n'ont jamais fait l'objet d'épreuves dans une évaluation certifiée ou normative’’. Ils ont cité le cas de l'histoire et de la géographie. Une discipline scolaire largement décriée par les apprenants sur les nombreuses leçons à dérouler par les professeurs.



D'ailleurs ces grévistes soulèvent un paradoxe dans l'enseignement-apprentissages de l'histoire et de la géographie où les professeurs fonctionnent avec 04 heures par semaine malgré la longueur du programme. Pour une cohérence favorable aux élèves, ces derniers réclament la réduction des leçons dans cette matière du fait que le temps alloué est réduit de 05 heures à 04heures dans la semaine.



Les élèves menacent de passer à d'autres actions plus musclées pour convaincre le gouvernement à prendre en compte cette doléance qui disent-ils, "est une volonté affichée par l'ensemble des élèves du pays".