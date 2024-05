Des enseignants décisionnaires en conférence publique : L’Etat rappelé à son slogan « Jub, Jubël, Jubënti » Les enseignants décisionnaires du Sénégal, ont exprimé leur mal vivre ce week-end à Thiès, à l’occasion d’une conférence publique, en présence de beaucoup de syndicats de l’enseignement, dont celui des Inspecteurs de l’Education et de la Formation. Une occasion saisie pour rappeler le nouveau pouvoir à son fameux slogan « Jub, Jubël, Jubënti », afin de réparer des injustices.

C’était sous le thème «La lancinante question des décisionnaires de l’éducation : entre injustice et iniquité, quelles solutions, pour un règlement définitif de la situation ?».



«Halte à la discrimination !», «justice et équité», se sont-ils exclamés en chœur, soutenus en cela par les Inspecteurs Sémou Ndao et Pape Sylla, mais aussi par Dame Mbodji, qui a raconté à cette occasion, comment il avait versé des larmes, devant le sort d’une enseignante décisionnaire à Saint-Louis.



Amadou Camara Diène, coordonnateur national des enseignants non fonctionnaires, communément appelés décisionnaires, a égrené devant l’assistance, le chapelet des injustices que subissent ces enseignants, dont le seul tort est d’avoir été titularisés au-delà des 30 ans d’âge. Selon lui, le nouveau pouvoir avec son fameux « Jub, Jubël, Jubënti », doit prendre rapidement ce dossier en main, pour réparer ces injustices.











