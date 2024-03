Des familles de victimes disent ‘non’ à l’amnistie

La loi d’amnistie est mal accueillie par les familles de victimes de ces événements déroulés à Ziguinchor, qui continuent de réclamer justice pour leurs proches. Moustapha Badji, 38 ans, père de deux enfants, a été tué lors d’une manifestation en 2023, la famille de cet ancien militaire réclame justice. ‘’Dans un pays normal, on ne doit pas tuer une personne parce que ce dernier a participé à une manifestation, ce qui est son droit. Nous déplorons cette situation et nous sommes sur le point de nous constituer en collectif, pour porter le combat pour le rétablissement de la vérité. Nous avons besoin de rétablir la vérité, et s’il y a lieu de pardonner, c’est à la famille des victimes de le faire, mais pas une quelconque loi d’amnistie ’’, conclut Joseph Mendy porte-parole de la famille de Moustapha Badji, relate Rewmi.



Au quartier Grand-Dakar de Ziguinchor, réside la famille de Thierno Dakhaba, tué par balle au mois d’août 2023, lors des manifestations tenues à la rue Insa Ndiaye, au quartier Néma. ‘’ Cette loi d’amnistie générale est à la limite, une insulte faite à la mémoire de nos victimes. Oui, nous sommes pour le pardon, mais avant de pardonner, il faut connaître l’auteur de l’acte. Nous avons l’impression que ces autorités ne se soucient pas de la douleur que nous vivons jusque là. Il faut que justice soit faite au moins ’’ dixit l’un des frères de Thierno Dakhaba, qui invite le chef de l’État à revenir à de meilleurs sentiments.