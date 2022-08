Des finances publiques sénégalaises résilientes face à la crise ( M. Cheikh Tidiane Diop, Directeur général du Trésor Public) La pandémie de la Covid -19 et ses effets ont fortement éprouvé la solidité des institutions et la capacité des Etats à faire face aux conséquences liées aux perturbations des activités socio-économiques. Les effets de la crise sanitaire doublés de tensions inflationnistes sur une bonne partie des prix des produits de consommation et d’investissement ont poussé les autorités à prendre des mesures drastiques pour apporter les secours nécessaires aux ménages et entreprises vulnérables.

Cette situation, qui a particulièrement ravivé les pressions sur les finances publiques, s’est traduite par un recours massif aux instruments budgétaires à travers notamment une forte augmentation des dépenses, sous forme de transferts et de subventions et garanties, et des interventions plus rapprochées sur les marchés financiers.



Face aux impératifs et aux implications de ces choix, les services du Ministère des Finances et du Budget (MFB) ont fait preuve d’agilité et de perspicacité en assurant avec efficacité la mise en oeuvre des mesures de riposte et de relance de l’économie tout en préservant l’équilibre budgétaire nécessaire à la viabilité des finances publiques.



En effet, les services du département ont fortement contribué, avec soin et efficacité, à la mobilisation des facteurs internes et externes nécessaires à la mise en oeuvre des politiques publiques dans leurs différentes composantes.



La maitrise des « facteurs de risques » et de « protection d’origine interne et externe » qui a permis à la fois la réalisation des objectifs attachés aux politiques publiques et la conservation des structures fondamentales des finances publiques, face aux perturbations engendrées par la Covid-19 et ses externalités, a été favorisée par l’utilisation judicieuse des recettes fiscales et non fiscales mobilisées par les régies financières et les autres administrations compétentes.



L’exécution de ces opérations s’est faite dans le respect des règles définies dans le cadrage macroéconomique et conformément aux principes macro prudentiels, arrêtés par les autorités monétaires, et aux orientations définies à travers la stratégie de gestion de la dette publique à moyen et long terme.



Le respect de ces impératifs témoigne de l’ expertise des services du MFB aussi bien dans le cadre du recouvrement des ressources domestiques que dans la mobilisation des ressources extérieures et celles tirées du marché financier sous régional ou international. Ces bons résultats confortent la qualité de la signature du Sénégal et son statut d’émetteur souverain de référence.



Par ailleurs, ces performances attestent des qualités de résilience et de l’expertise des services de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) en matière d’exécution des opérations financières de l’Etat et de gestion de la dette publique.



En effet, les services du Trésor ont assuré avec efficacité la couverture des besoins de financement nés de l’écart entre les recettes budgétaires et les dépenses enregistrées au cours de la gestion 2021. Les ressources mobilisées à ce titre, sont tirées de diverses interventions réalisées sur les marchés financiers avec des instruments adaptés aux différents types d’opérations et aux catégories d’investisseurs ciblés.



Ces opérations se sont soldées par une « accumulation nette de passifs », lesquels ont permis de prendre en charge le financement du déficit budgétaire, évalué à près d’un milliard (965,21) de FCFA et « de constituer des actifs financiers » de plus de quatre cent milliards (432,49).



Les détails des opérations relatives à l’emploi des ressources budgétaires mobilisées au cours de la gestion 2021 et la composition des sources de financement du déficit budgétaires vous sont présentés dans le dossier du numéro de (Juin 2022 des Echos du Trésor NDLR ».



Ces éléments sont explicités dans le tableau des opérations financières de l’Etat au 31 décembre 2021, qui transcrit les activités des administrations publiques et leurs effets sur les autres secteurs de l’économie.



Y sont présentées également, à travers les rubriques dédiées, les situations financières des collectivités territoriales et l’économie du rapport d’exécution budgétaire, au titre de la gestion 2021, des agences, établissements publics et structures assimilés.



