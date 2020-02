Des gendarmes armés n’ont jamais débarqué chez Baba Diao Itoc Dans son édition de ce 04 février 2020, le site d’informations en ligne Senego a fait paraître un article titré : «Des gendarmes armés débarquent chez Baba Diao Itoc (Senego TV)». L’auteur de l’article en question poursuit son texte en affirmant : «C’est plus d’une dizaine de gendarmes, tous bien armés, qui ont pris d’assaut la maison de Baba Diao sise à la cité Keur Gorgui».



« Il s’agit, bien entendu, d’une fausse information, d’une très fausse information comme il peut en circuler quotidiennement de nos jours. Monsieur Abdoulaye Diao (et non Baba Diao) n’habite pas et n’a jamais habité à la Cité Keur Gorgui », lit-on dans un communiqué signé par Maître Alassane Cissé.



Le même document parvenu à Leral, de laisser entendre : « Il n’a aucune activité qui pourrait justifier la nécessité d’une présence de gendarmes à son domicile, fut-ce pour porter assistance à un huissier de justice. Monsieur Diao réserve ses droits quant à l’utilisation abusive de son nom ».

