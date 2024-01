Des migrants clandestins gambiens et bissau-guinéens interceptés à Foundiougne

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Janvier 2024 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

La Brigade territoriale de Foundiougne a démantelé un vaste réseau de trafic de migrants clandestins, composé de Gambiens, de Bissau-Guinéens et de Sénégalais.



C’est une information de la Division de la Communication de la Gendarmerie (Divcom). Un vaste réseau de trafic de migrants a été démantelé par la Brigade territoriale de Foundiougne. Les gendarmes ont appréhendé 28 individus impliqués dans des tentatives d’émigration clandestine, comprenant un ressortissant bissau-guinéen, 17 Sénégalais et 10 Gambiens.



Les migrants clandestins devaient partir le 15 janvier 2024, au quai de pêche de Foundiougne. Le cerveau de l’opération est un étranger, propriétaire du bateau destiné au transport des migrants. Une moto hors-bord a également été confisquée au cours de cette intervention.



Les migrants ont été libérés après audition. Cependant, deux convoyeurs se trouvent actuellement en garde-à-vue dans les locaux de la gendarmerie de Foundiougne, rapporte "Senenews".

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook