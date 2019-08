Des millions et des bijoux emportés chez le député apériste Aliou Sow

Le domicile du Président du Conseil départemental de Ranérou a été, ce samedi, veille de la Tabaski, la cible des malfaiteurs. Un cambriolage a eu lieu chez Aliou Dembourou Sow à Sacré-Cœur, au cours duquel plusieurs millions de nos francs et des bijoux de son épouse ont été soustraits, a confié le parlementaire.



Dans cet élément qui suit, le député Aliou D. Sow y a aussi retracé le film du vol commis dans son domicile, alors que sa famille et lui étaient absents des lieux. Des télés et pleins d’autres objets dont des bijoux et beaucoup de millions, ont alors été emportés par les cambrioleurs, regrette le coordonnateur de la Convergence nationale des éleveurs du Sénégal.



Ce dernier, malgré le vol dont il a été victime, s’est réjoui que le délit ait été commis sans qu’une quelconque victime ne soit dénombrée. Selon lui, les faits ont eu lieu entre 19h et 20 h. Une plainte a été déposée au commissariat de police de Dieuppeul, où une enquête est ouverte.











Exclusif.net

