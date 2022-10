Des opérateurs privés appellent l’Etat à rembourser ses dettes

La Fédération Nationale des Opérateurs Privés Stockeurs et Transporteurs du Sénégal (Fnopst) a réclamé, samedi à Kaolack, le remboursement des crédits dus à ses membres, a constaté l’APS. Lors d’un point de presse tenu à la suite d’une réunion du conseil d’administration de la Fnopst, ses membres ont estimé que le remboursement des dettes était l’une des conditions du bon déroulement de la prochaine campagne de commercialisation des récoltes. «Nous invitons l’État du Sénégal, à travers le ministère de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, à éponger ses crédits, d’autant plus que c’est avec ces fonds qu’il sera possible de faire une bonne campagne de commercialisation», a lancé le président de la Fnopst, Modou Fall.



Interrogé sur le montant de la somme à rembourser, M. Fall a dit que seul le ministère en question le connaissait avec exactitude. Précisant que des membres de la Fnopst ont fourni des engrais et des semences à l’Etat à crédit. «Nous sommes les principaux acteurs de cette campagne de commercialisation, qui nécessite la disponibilité des fonds. L’Etat doit tout faire pour éponger les factures impayées (…) C’est nous qui devons acheter les graines d’arachide. On ne peut pas devoir de l’argent aux banques et retourner les voir pour de nouveaux prêts, sans le remboursement des précédents », a dit Modou Fall.

