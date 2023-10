Des personnes arrêtées pour vol et recel à Dakar Dem Dikk

Les personnes accusées d’avoir vendu l’épave d’un bus à Dakar Dem Dikk sans le consentement du Directeur général, devaient être auditionnées, ce mercredi, par le juge d’instruction chargé du dossier. Finalement, la source informe que le magistrat, qui a été saisi pour ouvrir une information judiciaire, a décidé de les laisser repartir, leur faisant savoir qu’il les convoquera, dès que le besoin se fera sentir.



Le Directeur général de la société de transport Dakar Dem Dikk (DDD), a récemment déposé une plainte au sujet de la vente d’une épave de bus appartenant à l’entreprise. Les détails de cette affaire soulèvent des questions sur les procédures de vente et la participation de membres internes de DDD. Selon les premiers éléments de l’enquête, c’est Lamine Sylla, le frère et conseiller technique du Directeur général, qui aurait initié ce projet de vente, impliquant également le Directeur technique de DDD. Le chef de division, Omar Touré, aurait été chargé de superviser la vente de l’épave.



Dans cette affaire, la personne qui a remporté l’appel d’offres, Cheikh Cissokho, et Omar Traoré, le Directeur technique, ont été arrêtés. Au cours de leurs interrogatoires, Cheikh Cissokho a affirmé avoir été contacté par le frère du Directeur général, tandis qu’Omar Traoré a soutenu avoir agi conformément aux ordres de sa hiérarchie.



Le journal explique que le juge d’instruction a décidé de laisser libres les prévenus, qui accusent le frère du Directeur général d’être au cœur de la transaction. A en croire nos confrères de PressAfrik , le magistrat n’a pas encore fixé de date pour une nouvelle audition.















Rewmi

