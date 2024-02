Des perturbations dans l’approvisionnement en eau dans plusieurs localités du pays ce week-end

Dans un communiqué conjoint, la SONES et la SEN’EAU annoncent des perturbations dans l’approvisionnement en eau dans plusieurs localités du pays le samedi 02 mars 2024 au niveau des localités suivantes : Dakar et sa banlieue, Rufisque, Mbour et Thiès.



D’après le communiqué c’est en raison des travaux de raccordement de nouvelles installations à Sakal pour la sécurisation de l’alimentation électrique des usines de KEUR MOMAR SARR, la distribution de l’eau connaitra des perturbations le samedi 02 mars 2024 dans les localités suivantes : Dakar et sa banlieue, Rufisque, Mbour et Thiès. La situation reviendra progressivement à la normale le même jour dans la soirée. Un dispositif de camions citernes sera déployé pour soulager les populations habitant les zones les plus impactées.



SONES et SEN’EAU s’excusent pour les désagréments causés par ces travaux, dont l’objectif est d’améliorer la qualité du service, rapporte Rewmi.