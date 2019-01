Des pirates réclament une rançon à Electronic Corp, après avoir pris le contrôle de son système comptable

Selon des informations de Libération, la société « Electronic Corp » a été victime de redoutables pirates. Ces derniers ont ‘’neutralisé’’ son système comptable, procédé à plusieurs transferts frauduleux de fonds avant de réclamer le paiement d’une rançon.



Deux suspects ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (Dsc).



Il s’agit de deux ressortissants ivoiriens, Koto Toto Shalley et Edoh Kodzo. Ces derniers qui avaient vendu à ‘’Electronic Corp’’ son logiciel comptable, ont pu, grâce à des manœuvres frauduleuses, envoyer un virus dans le système et pomper toutes les données.















