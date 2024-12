Des retraités du Sénégal en colère : ils réclament la refonte totale des textes et l’audit de la boite Les retraités sénégalais regroupés au sein de l'Association des retraités veufs, veuves et orphelins du Sénégal ont exprimé leur mécontentement lors d'une conférence de presse organisée hier. Selon Le Quotidien Tribune , ces derniers dénoncent une marginalisation dans les processus de dialogue avec les autorités, ainsi que des dysfonctionnements au sein de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipress).

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Décembre 2024 à 09:59 | | 0 commentaire(s)|

Demba Wéllé Diop, président de l'association, a évoqué les décisions récentes prises par les autorités : « Nous avons écrit des correspondances au président de la République et au Premier ministre Ousmane Sonko. Ils nous ont répondu et nous avons mis en rapport avec le ministre Yankouba Diémé puis Maïmouna Dièye. Mais, à notre grande surprise, nous avons vu que d'autres personnes ont été reçues chez nous. Ce qui est inadmissible. Les gens qui ont agonisé l'Ipress ont repris les lobbyings. Nous exigeons aux autorités de faire très attention à ces lobbyistes. Ça doit cesser », a-t-il déclaré.



Le président de l'association a également souligné l'urgence de revoir les textes réglementant l'Ipress, datant de 1958, qu'il juge obsolètes. Parmi les revendications principales des retraités figurent une hausse significative des pensions, une prise en charge médicale totale pour les retraités, le remboursement des pensions confisquées lors de la mensualisation, ainsi que la réversion intégrale des pensions aux veuves.



Ibrahima Badji, secrétaire général de l'association, a ajouté à ces revendications la construction de centres gériatriques et de gérontologie dans tous les départements du pays : « Ces infrastructures sont essentielles pour améliorer la prise en charge des personnes âgées et des retraités ».



Lors de la rencontre, les membres de l'association ont insisté sur la nécessité d'un audit financier, foncier, social et des ressources humaines de l'Ipress. « Le système de l'Ipress doit être réformé. Nous en appelons à la diligence des nouvelles autorités », ont-ils souligné, exprimant leur détermination à empêcher que l'Ipress ne tombe en faillite.



Demba Wéllé Diop a conclu en appelant à une mobilisation générale : « Le combat doit être un combat général porté par le monde du travail et les retraités ».



