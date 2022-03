Des taximen disent non à la "concurrence déloyale" des thiak-thiak et clandos

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Mars 2022

Un rassemblement des taximen a eu lieu, hier, à la place de la Nation. Des chauffeurs de taxis ont manifesté contre l’envahissement des tricycles communément appelé « thiak- thiak » et des clandos qui, selon eux, leur font une « concurrence déloyale ». Plusieurs syndicats de transports étaient présents à cette manifestation pour leur prêter main-forte. La Fédération des taxis du Sénégal dénonce les applications qui, selon eux, favorisent le transport irrégulier, rapporte "Rewmi".



Selon Falou Samb, coordinateur du Cadre unitaire du syndicat du transport routier du Sénégal, il faut prêter main forte aux camarades du réseau des taxis. Enumérant pas mal de doléances et de contraintes de travail, le cadre regroupe toutes les corporations dans tous les secteurs du transport. « Je ne peux pas comprendre pourquoi n’importe qui peut se lever, du jour au lendemain, faire du transport sans être autorisé. C’est un transport illégal », dit-il.

