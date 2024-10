Des usagers saluent la reprise des rotations du navire Aline Sitoë Diatta

Des voyageurs convoyés par le navire Aline Sitoë Diatta, dans la nuit de mardi à mercredi, à l’occasion de la reprise de ses rotations suspendues depuis le 31 août dernier, pour des raisons techniques, se sont félicités, dans un entretien avec l’APS, de pouvoir bénéficier à nouveau des services de ce ferry reliant Dakar à Ziguinchor (sud)..



Parti de la capitale sénégalaise mardi soir à 20 heures, le ferry est arrivé au port de Ziguinchor, avec à son bord des passagers et des marchandises, mercredi, à 14 heures.



Le navire était en révision depuis la suspension de ses rotations, fin août dernier, selon le Consortium sénégalais d’activités maritimes (COSAMA), notamment chargé de l’exploitation de la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor.



“ Le voyage s’est très bien passé, à part qu’on a eu un peu de retard au départ. Sinon, tout s’est bien passé ”, a salué Pape Seydou Koïta, un des passagers convoyés pour ce voyage de reprise du navire Aline Sitoë Diatta.



“Le voyage a été extraordinaire. Il a été parfait. Nous saluons la reprise à nouveau des rotations du bateau Aline Sitoë Diatta ”, s’est réjoui Mamadou Mané, un autre usager. Il a toutefois déploré “ la lenteur du bateau ”.



Sinon, le voyage s’est parfaitement bien passé, selon Mamadou Diédhiou.



“ On est bien arrivé, Dieu merci. Le voyage a été confortable. Nous magnifions le retour du bateau Aline Sitoë Diatta. Il nous avait manqué ”, a-t-il dit.



Aguène, l’autre bateau de la liaison Dakar-Ziguinchor, avait pris le relais durant la période correspondant à la suspension des rotations du navire Aline Sitoë Diatta.













