Désaccord à Wakhinane Nimzatt: Le Forum civil local veut ausculter la gestion de Racine Talla

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2019 à 12:45 | | 1 commentaire(s)|

Un vent de désaccord entre le Forum civil, section Guédiawaye et le Maire de Wakhinane Nimzatt souffle dans cette commune de la banlieue dakaroise: Ces membres du Forum civil veulent disposer d’une copie du budget de la Commune. Mais cette demande a été tout bonnement rejetée par le Maire Racine Talla.



« Quand nous avons été voir le Maire pour avoir le document de gestion du budget, le Maire a refusé. Il dit qu’il n’interprète pas la loi au même titre que nous. Et il ne peut pas nous donner le document. Mais nous sommes intéressés par la question de la transparence dans le cadre de notre participation citoyenne dans la gouvernance des collectivités locales», dénonce le coordonnateur du Forum civil, section Guédiawaye, Michel Mendy.



Ainsi, le Maire Racine Talla dans sa réponse a considéré que ces membres du Forum civil, à la recherche de buzz, n’ont jamais été présents aux activités de la municipalité. « Nos comptes ont toujours été certifiés. Nous n’avons aucun problème de transparence budgétaire. Et parmi les communes qui sont citées pour leur bonne gestion, la Commune de Wakhinane Nimzatt en fait partie », relève-t-il.



Seule certitude dans cette localité, c’est que le Maire de Wakhinane Nimzatt et le Forum civil, section Guédiawaye, réclamant une copie du budget, ce n’est plus le parfait amour.













Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos