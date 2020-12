Désagréable surprise : il embarque une belle prostituée et se retrouve avec un homme qui le dévalise… A la recherche du plaisir effréné, on se livre à certaines bassesses et risques auxquels on ne pense à forcément dans le feu de l'action. Une de ses vices intemporelles auxquelles la société aura à continuer à faire face à, reste le fléau de la prostitution. Que se passe t-il lorsque une partie de jambes en l'air initialement prévue se termine en agression presque mortelle.

En effet, cette cocasse affaire se passe à Yaoundé au Cameroun. Kaspa Gersi, ingénieur en service à Mekolo est de passage dans la capitale. Et il a envie de passer du bon temps.



C’est un dimanche, il est 05 heures du matin. Il choisit le lieu dit Hôtel Morphée non loin du rond point Nlongkak. Et là, de nombreuses jeunes péripatéticiennes pullulent. Elle n’attendent que les clients. L’ingénieur hèle rapidement une ''go bien en forme'' et conclut le marché avec elle .



Le couple se déporte aussitôt dans une chambre d’hôtel, prêts à passer du bon temps. Mais la partie de plaisir tourne mal. La fameuse go a plutôt des attributs masculins. Toutes ces rondeurs étaient un leurre pour dénicher une proie. Et Kaspa est tombé dans le piège.



La go qui est en fait un homme le brutalise et tente de lui arracher son argent et ses objets de valeur. Les cris du pauvre Kapsa alertent les travailleurs de l’hôtel qui appellent la police.



Arrêté, l’homme déguisé en femme passe aux aveux. Il procède ainsi pour attirer les hommes et les dévaliser. Il se nomme Edida Benjamin.



Un homme….averti en vaut deux. Kaspa vient de l’apprendre à ses dépens.



Selon des sources sécuritaires, le nommé Benjamin Edida se fait passer pour une femme et agresses ses clients dans les chambres d’hotel. Ca ne serait donc pas la première fois que Benjamin tente de récupérer de force tous les biens de son client.



Sur les lieux nous apprenons que non seulement ce dernier pratique de l'homosexualité mais également agresse les hommes lorsqu'il contacte leur faiblesse », renseigne la source sécuritaire. Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur les agissements de cet individu selon les nombreux médias ayant répris cette histoire.

