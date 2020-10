Désagréments causés par les travaux du Ter: Les populations menacent de manifester si...

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

Les désagréments causés par les travaux du Train Express Régional (Ter) à Thiaroye gare ont fait sortir les populations de leurs gonds. Elles menacent de descendre dans la rue si l’Apix continue de faire la sourde oreille à leurs revendications.



Selon L'As, ces populations réclament la construction de passerelles qui est devenue une urgence sociale et une solution au problème lié au mur de clôture du camp militaire envisagé par l’Armée nationale.



Leur porte-parole Libasse Diagne a tiré à boulets rouges sur le Directeur général de l’Apix Mountaga Sy qui, dit-il, n’a respecté aucun de ses engagements. A l’en croire, Thiaroye Gare sera coupé du reste du monde avec la traversée du TER et l’éventuelle construction du mur du camp militaire.

