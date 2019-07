*Descente des éléments de la DIC chez Jean MeÏssa Diop: Le journaliste prend acte des excuses présentées et promet de s’entretenir avec ses conseils

Le journaliste Jean Meïssa Diop dit prendre acte des excuses, présentées par la Division des Investigations criminelles dont leurs éléments avaient fait irruption matinalement dans sa demeure. Regrettant l’acte et le comportement de ces agents de la Police judiciaire, il dit qu’il faut des sanctions dans ces cas de figure.



Mais, révèle-t-il, rien n’est encore décidé sur la suite à donner face aux comportements de ces agents.





Seulement, sur sa plainte annoncée, il promet de prendre langue avec ses conseils, avant de décider de la suite à donner.







Leral

