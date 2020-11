Descente inopinée : Mansour Faye constate de visu le calvaire des sénégalais pour la visite technique des véhicules. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a constaté de visu le calvaire des sénégalais pour la visite technique des véhicules.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Novembre 2020

Mansour Faye a effectué une visite inopinée hier, au Centre de contrôle technique des véhicules automobiles, nous dit « L’As ».



Sur place, il a trouvé une longue file et constaté les désagréments causés par les véhicules qui font la visite technique sur la circulation sur cet axe routier. Mansour Faye promet de trouver une solution à ce problème qui a trop duré.



Par ailleurs, selon toujours le journal, le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, en compagnie de membres de son cabinet, du Directeur des Transports et du ministre Seydou Guèye, s’est rendu à la Médina pour présenter ses condoléances à la famille de Abdoul Aziz Thiam, décédé samedi lors de la rencontre de prise de contact avec les acteurs des transports routiers.



