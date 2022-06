Désenclavement, Infrastructures Routières, Chômage Des Jeunes… Les futurs députés invités sur le terrain afin de s’imprégner des préoccupations majeures La commune de Wakhinane Nimzatt à Guédiawaye (Banlieue de Dakar) est l’une des communes les plus peuplées du département. Elle compte plus de 110.000 habitants. Elle est confrontée à de nombreuses difficultés. Elles ont pour nom : enclavement, absence de réseau d’assainissement, manque de route, chômage des jeunes etc. Les délégués de quartiers, premiers relais des autorités auprès des populations, invitent les futurs députés de Guédiawaye à en faire leurs préoccupations.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Juin 2022 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

«Les populations de Wakhinane fondaient un immense espoir sur ma modeste, qu’une fois à l’assemblée nationale, j’allais bien défendre leurs intérêts. Mais, puisque ma candidature n’est passée, nous invitons les futurs députés du département de Guédiawaye à jouer ce rôle. Wakhinane Nimzatt est une commune aux ressources très faibles, avec une population de plus de 110.000 habitants.



La zone de Darourahmane compte sept (07) quartiers, avec une forte densité humaine. Nous voulons la construction d’une voix de dégagement qui va aboutir à Gadaye pour désenclaver les populations. Cela va permettre d’alléger la souffrance des populations. Aussi, nous demandons à ce que la route qui quitte Gadaye rallie le monument Diambars.



Les populations souhaitent disposer d’un réseau d’assainissement. C’est une vraie préoccupation dans la localité. Le chômage des jeunes est aussi une problématique qui nous préoccupe», souligne Omar Bâ.



À en croire le délégué de quartier du même nom, dont la candidature à la candidature à la députation n’a pas été retenue, les députés qui seront élus devront descendre sur le terrain, aller à la base pour rencontrer les populations, afin de recueillir leurs difficultés pour pouvoir les remonter. Par ailleurs, il réaffirme son ancrage dans l’Apr et la coalition Benno bokk yakaar (Bby).

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook