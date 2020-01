Désenclavement de Aladji Pathé Sow (keur Massar) : les populations rappellent à Macky Sall sa promesse

Les habitants du village Aladji Pathé Sow de la Commune de Keur Massar ont battu hier le macadam pour dénoncer leurs dures conditions de vie. Dans cette localité fondée en 1942 et qui polarise 19 quartiers, « il n’y a presque aucune infrastructure de base digne ce nom ». Puisque la localité ne dispose que d’un « seul poste de santé et d’une seule école élémentaire publique, l’unique voie d’accès du village est chaotique ». Les inondations, le défaut d’éclairage public et l’insécurité sont aussi les autres difficultés qui animent la vie de ces populations. Selon le quotidien L'As, les manifestants ont aussi dénoncé le mépris respectif de leur député maire Moustapha Mbengue et rappelé au président de la République sa promesse pour leur localité.



