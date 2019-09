Désencombrement : Le marché Castors sera fermé

Dans le cadre de la poursuite du programme gouvernemental des opérations de désencombrement, il a été encore annoncé la fermeture du marché Castors. Le Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana a retenu la date du 21 et 22 septembre pour sa fermeture.



L’annonce a été faite à l’occasion de sa visite pour s’enquérir des échauffourées qui opposaient les commerçants et les riverains. Il s’agit d’une suite logique à la fermeture de Sandaga.





D’après l’Observateurs, ces commerçants sont reprochés d’une occupation anarchique des voies de circulation. Et, Ministre précise que le confinement des activités de commerce se fera dans les limites définies du marché.



