Désencombrement à Rufisque: le gouverneur de la ville décidé à mener l’opération jusqu’au bout Le gouverneur de la ville de Rufisque, Serigne Babacar Kane, a dit sa détermination à mener sa mission de désencombrement de la vieille ville, à bien, en vue de l’élargissement de la route nationale de plus en plus impraticable.

« Récemment, j’ai reçu une pétition des habitants de Diokoul qui se plaignent de l’occupation anarchique dans leur localité. Nous sommes déterminés à mener cette opération à terme. Nous allons reprendre les opérations après la Tabaski », a assuré le gouverneur de Rufisque sur la RFM.

