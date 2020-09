Désencombrement de Dakar: La zone de recasement des mécaniciens confiée à l’Agetip La réalisation de la zone de recasement des mécaniciens a été confiée à l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le sous- emploi (AGETIP). L’annonce a été faite par son Directeur général, El hadj Malick Gaye. Ces travaux entrent dans le cadre du programme de désencombrement de Dakar.

Le ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de l’Artisanat, Dame Diop, a tenu une séance de travail avec le Dg de l’Agetip et son équipe le vendredi 11 septembre 2020. A en croire El Hadj Malick Gaye, la réunion a permis de noter l’état d’avancement du projet qui devrait être livré dans 06 mois. L’entreprise est choisie et à pied d’œuvre pour démarrer.



L’Agetip est un outil de développement mis en place en Juillet 1989 par l’Etat du Sénégal, avec l’appui et l’encouragement des Partenaires au Développement, à la tête desquels figure la Banque Mondiale.



Dame Diop a manifesté toute sa satisfaction et s’est félicité d’avoir choisi Agetip pour réaliser ce projet si cher au chef de l’Etat. Le Directeur Général de l’Agetip M. El Hadji Malick Gaye, pour sa part, est revenu sur le long compagnonnage entre les deux structures. Il a rappelé la réalisation des centres sectoriels et remercié l’AFD qui avait assuré leur financement. Il a donné les assurances quant à la bonne exécution du programme de la zone de recasement des mécaniciens.











