Désencombrement de Dakar : les opérations reprennent ce soir Les opérations de désencombrement de Dakar reprennent ce mardi soir. L’axe Avenue Malick Sy et le rond point Cyrnos seront ciblés à partir de 21 h, avant le déroulement d’un programme qui conduira vers le Port de Dakar et d’autres axes de la capitale, selon la RFM. Le ministre de l’Urbanisme et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, a informé que le préfet de Dakar a déjà remis des sommations à tous les concernés par ces opérations.

