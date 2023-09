Désignation de Amadou Ba comme candidat de la Majorité Le PS adoube le choix de Macky Sall Le Témoin- En attendant la validation ce samedi par le Bureau politique, le Secrétariat exécutif national (SEN) du Parti Socialiste s’est totalement aligné sur le choix du président Macky Sall de désigner Amadou Ba comme le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) à la présidentielle de 2024. Une décision qui aurait été prise à l’unanimité du SEN. Amadou Ba décroche un soutien de taille de l’allié, en dehors de l’APR, le plus puissant de la coalition

La rencontre a tiré en longueur. D’après nos sources, plus d’une quarantaine d’orateurs ont été enregistrés lors de cette 89ème session du SEN élargie aux ministres, aux députés, maires et hauts conseillers territoriaux socialistes. Elle portait essentiellement sur l’évolution de la vie politique nationale et les perspectives politiques et électorales.



Très vite, l’essentiel du débat et des interventions des orateurs a tourné autour de la position du PS sur la désignation d’Amadou Ba comme candidat de BBY pour la prochaine présidentielle de 2024. Selon une source ayant participé à la réunion du Secrétariat exécutif national, les débats ont été empreints « de lucidité, de cohérence et surtout ont privilégié l’intérêt du pays et de la coalition. »



« Les orateurs n’ont pas cherché à développer une approche autre que celle d’une logique d’ancrage au sein de BBY. Le PS est membre fondateur de la coalition BBY. Nous avons participé à toutes les grandes victoires électorales de BBY de 2012 à nos jours. Alors ce n’est pas aujourd’hui que nous partageons le bilan positif du président Macky Sall à la tête de ce pays que le PS va s’orienter vers autre chose, notamment une candidature socialiste pour la présidentielle de 2024. Ce n’est ni logique, ni cohérent » indique la même source.



Autrement dit, le PS s’inscrit alors dans une perspective de continuité pour consolider les acquis réalisés par la coalition qui gère le Sénégal depuis 2012. C’est à ce titre que le plus vieux parti du Sénégal à l’heure actuelle a fini par s’aligner à l’unanimité sur le choix du président Macky Sall de désigner Amadou Ba comme candidat de BBY pour la présidentielle de 2024.



Notre source révèle tout de même que le PS va négocier avec le maire socialiste de Grand-Dakar, Jean Baptiste Diouf, pour qu’il retire sa candidature. Quant à Abdoulaye Wilane de Kaffrine, il a fini par rentrer dans le srangs. C



ette séance du SEN sera suivie, ce samedi 16 septembre, de la 16ème session du Bureau politique élargie aux secrétaires généraux de coordination. Il est attendu que les trois autres grands alliés de l’APR, à savoir l’AFP de Moustapha Niasse, le PIT de Samba Sy et la LD de Nicolas Ndiaye s’alignent sur la position du Parti socialiste.



Pour dire que la véritable difficulté pour Amadou Ba viendrait de sa propre famille politique, à savoir l’Alliance pour la République (APR) où l’on conteste sa légitimité et où on le regarde comme un rallié de la 25ème heure !

