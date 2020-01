Désormais, les hôpitaux sont obligés de prendre en charge les malades admis en urgence Un ouf de soulagement pour les malades. Maintenant, les structures sanitaires sont tenus de les prendre en charge en cas d'urgence. Une décision prise hier par le ministre de la Santé et de l'Action sociale et matérialisée par une note circulaire.

La mesure est tombée hier, désormais tous les malades admis aux urgences dans les hôpitaux seront pris en charge par l’hôpital d'accueil.



Dans le cas où cette structure d'accueil n'a plus de place, il revient aux responsables sur place de référer et de transporter par ambulance le malade vers un autre hôpital. La mesure a été prise hier par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.

