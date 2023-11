Desserte Dakar-Ziguinchor : Innocence Ntap Ndiaye préoccupée par l’arrêt des bateaux Chaque jour, des voix s’élèvent pour réclamer la reprise de la desserte Dakar-Ziguinchor via les bateaux qui sont à quai depuis le 1er juin, note « L’As ». Et selon le journal, la présidente du Haut Conseil du dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye, constate aussi avec tristesse l’arrêt des bateaux malgré les efforts considérables du pouvoir dans cette zone.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Novembre 2023 à 18:07 | | 0 commentaire(s)|

En visite dans la capitale du Sud, elle estime que «c’est un peu triste quand le bateau ne vient plus à Ziguinchor». Innocence NtapNdiaye pense que cet arrêt mérite une réflexion profonde parce que les hommes d’affaires, les travailleurs, les familles ont la liberté de circuler.



A l’en croire, l’absence des bateaux est ressentie à un niveau très important. Elle pense qu’il faut des discussions forcément avec les cadres de la région.



«Nous sommes des personnes ressources qui peuvent être consultées sur ce genre de situation. Au plan politique, il y a eu des conséquences. Si on ne le dit pas, on risque de passer à côté. Il faut dire à l’autorité ce qui se passe réellement», a-t-elle confié.



Après avoir pris connaissance du rapport du gouverneur de Ziguinchor sur l’éducation, elle avoue avoir eu beaucoup de peine concernant la situation des établissements scolaires. On ne peut pas dire que la jeunesse est au cœur du développement du Sénégal et avoir aujourd’hui une jeunesse qui ne peut pas accéder à l’éducation, regrette Mme Ndiaye. Elle est sidérée par les conditions de travail des enseignants et des élèves, nous dit L’As.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook