Desserte aérienne : Ita Airways annonce un nouveau vol direct Rome-Dakar à partir de juillet

Selon un communiqué de presse, la nouvelle liaison sera opérée selon le programme suivant : Dakar – Rome avec quatre fréquences hebdomadaires : de juillet à octobre, le départ de l'aéroport Blaise Diagne de Diass (Dakar) est prévu à 23h40 (heure locale), avec une arrivée à Rome Fiumicino le lendemain matin à 7h20 (heure locale). À partir du 27 octobre, précise-t-on, le départ sera à 23h50 (heure locale), avec une arrivée à Rome à 6h25.

Pour Rome – Dakar, ce sera également avec quatre fréquences hebdomadaires : de juillet à octobre, l'horaire au départ de Rome Fiumicino est prévu à 15h30. (Heure locale) et l’arrivée à l’aéroport Blaise Diagne de Diass (Dakar) à 19h30. (Heure locale). A partir du 27 octobre, le départ de Fiumicino se fera à 15h (heure locale) et l'arrivée à Dakar à 20h10 (heure locale).

Les vols seront opérés les mercredi, vendredi, samedi et dimanche avec l'Airbus A321neo d’une technologie avancée et de dernière génération.

« L'A321neo est le plus grand avion de la famille Airbus A320neo et offre une autonomie et des performances absolues. Efficace et silencieux, le nouvel A321neo comparé aux avions de la génération précédente, affiche une réduction de plus de 20 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par siège, ainsi qu’une réduction de 50 % de l’impact sonore », détaille la même source.

Prévue à l’été 2024 et étant la deuxième nouvelle liaison vers le continent africain, la liaison Rome - Dakar représente un produit majeur pour la compagnie. Elle permettra à Ita Airways d'obtenir non seulement une entrée stratégique pour le trafic point à point, mais aussi pour atteindre d'autres destinations à l'intérieur des deux pays et au-delà, combinant ainsi les voyages de loisirs et d'affaires. Avec cette nouvelle ouverture pour la saison estivale 2024, Ita Airways exploitera 57 destinations, dont 16 nationales, 26 internationales et 15 intercontinentales. Ita Airways, la compagnie nationale italienne informe avoir choisi Apg Sénégal, comme son représentant local pour ses activités commerciales. A cet effet, Apg Sénégal apportera à la compagnie son expertise et ses ressources pour mener à bien les activités d’Ita Airways au Sénégal.

Adou FAYE

Ita Airways, la compagnie nationale italienne, annonce l'ouverture des ventes de la nouvelle liaison sans escale Dakar - Rome, à partir du 3 juillet.Source : https://www.lejecos.com/Desserte-aerienne-Ita-Airw...