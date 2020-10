Dessous de l'audience Mansour Faye-Sonko: le magistrat Cheikh Issa Sall vend la mèche Le magistrat Cheikh Issa Sall est ressorti pour donner une autre information concernant l'audience entre Mansour Faye et Ousmane Sonko.

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 07:36

Une fois la vérité établie sur l'audience et les contours de la rencontre entre l'ancien délégué à la solidarité nationale et le leader du Pastef, Ousmane Sonko, le témoin oculaire de l'entrevue a révélé le secret de cette rencontre.



Selon Kritik, le magistrat Cheikh Issa Sarr affirme qu'Ousmane Sonko voulait rencontrer le Chef de l'Etat pour que ce dernier torde la main à la justice.



Une volonté mafieuse à l'opposé de l'image propre qu'il tente de véhiculer au sein de l'opinion, a dit le magistrat.



