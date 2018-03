Destruction de la maison de Massaly, Me Wade s’en mêle...

L’ancien Président Abdoulaye Wade a envoyé hier à Thiès, une délégation dirigée par le chargé des élections du Pds, Dr Cheikh Dieng, au chevet de Mouhammed Lamine Massaly et ainsi que d’autres personnes victimes de la démolition de leurs maisons.



Depuis la France, Me Wade a appelé le responsable libéral et témoigné de son soutien à son endroit. Selon nos sources, il aurait conseillé à ce dernier de constituer un pool d’avocats et de porter plainte contre les auteurs. Environ 200 maisons et parcelles dont certaines déjà occupées, ont été rasées par des bulldozers.



Selon les informations de l’Observateur, c’est la Société de promotion immobilière (Soprim), détentrice d’un titre foncier, qui avait engagé un procès contre les occupants du site. Le tribunal de Grande instance de Thiès lui a donné gain de cause. Elle a engagé les démolitions de toutes les maisons. Les victimes affirment jurent détenir des titres fonciers en bon et due forme.



Mieux, certaines d’entre elles soutiennent n’avoir pas reçu de sommation. D’ailleurs, elles se sont constituées en collectif pour porter plainte à leur tour contre la Soprim. Le journal « Les Echos » ajoute que des avocats qu’ils ont constitués, sont annoncés à Thiès pour ouvrir le dossier. A suivre.

