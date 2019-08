Détention "arbitraire" de Guy Marius Sagna: Aar Li Nu Bokk saisit les Nations-Unies La plateforme "Aar Li Nu Bokk" intensifie son combat pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles du pays. D'après "Le Témoin", les coordonnateurs de la plateforme ont ainsi déclaré avoir saisi le Groupe de travail des Nations-Unies, pour dénoncer la violation des droits fondamentaux de Guy Marius Sagna, qui serait détenu de manière arbitraire.

Aar Li Nu Bokk dans son texte préliminaire lors de sa conférence de presse, de fustiger le régime de Macky Sall. "Guy Marius Sagna est maintenu illégalement et arbitrairement à la prison de Rebeuss, sous un motif fallacieux, qui viole le droit sénégalais comme le droit international. La détention de Guy Marius Sagna est la manifestation la plus tangible du règne de l’arbitraire qui caractérise actuellement le régime ».



Aar Li Nu Bokk annonce la reprise des manifestations, ce jour, sur les allées du Centenaire pour exiger la libération « immédiate » de ses membres détenus et l’accélération du dossier judiciaire sur le pétrole et le gaz, afin d’arrêter les coupables et les remettre à la justice.



