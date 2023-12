«Détention arbitraire» et «propos de candidat» : Me Moussa Diop actionne le Barreau de Paris Détenu à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, Me Moussa Diop a décidé de se faire entendre. Bés bi a appris qu’il a écrit au Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris. Le locataire de la chambre 42 de cet établissement pénitencier, dénonce la «violation de l’accord de réciprocité liant les barreaux de Paris et du Sénégal».

Non-respect de l’accord inter-barreaux liant Paris et le Sénégal



Un accord qui, rappelle-t-il, stipule «qu’aucun avocat des deux barreaux ne peut être arrêté ou détenu dans l’un des deux Etats que sur décision du procureur général près la Cour d’appel après information préalable du bâtonnier du rattachement de l’avocat poursuivi».



Et c’est en sa qualité «d’avocat régulièrement inscrit» au Barreau de Paris et élisant domicile au sein du cabinet Boubacar Wade du barreau du Sénégal, qu’il dit faire l’objet d’une «détention provisoire arbitraire». Cela fait suite, selon lui, à «la dénonciation d’un manque de transparence et d’une gestion nébuleuse des ressources minières d’une part, et l’achat d’armements par le palais sans passer par le ministère de la défense», dit-il.



«Des propos tenus en tant que candidat à la Présidentielle»



Au Bâtonnier de Paris, Me Moussa Diop précise : «Mes propos ont été tenus dans une conférence de presse ouverte que je tenais en tant que candidat à l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024».



Le candidat de la coalition And gor yi, indexe le Président Macky Sall dont il a combattu l’intention de faire un 3e mandat, «la bonne gouvernance de nos ressources minières et le refus de faire appliquer les décisions de justice qui lui sont défavorables (cas de l’opposant Ousmane Sonko)», écrit Me Diop



. Il fait appel à la «jurisprudence» récente de l’avocat français de Sonko. «Je rappelle que mon confrère Juan Branco, avocat au Barreau de Paris, avait été arrêté et détenu au Sénégal dans les mêmes conditions au mois de septembre avant d’être remis immédiatement en liberté sur la base de l’accord inter-barreaux entre Paris et le Sénégal suite à votre intervention».



