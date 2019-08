Détention carcérale ‘’inhumaine’’: Me Babou confirme et déplore l’inaction de l’Etat L’avocat Me Abdoulaye Babou a confirmé les affirmations de l’activiste Guy Marius Sagna, qui, dans une lettre adressée aux autorités pénitentiaires, déplore les conditions carcérales qu’il qualifie, d’inhumaines.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|

« C’est un problème crucial. L’Etat doit construire de nouvelles prisons qui répondent aux normes. Les détenus ont perdu leur liberté, mais n’ont pas perdu leurs droits et leur dignité », a déclaré l’avocat sur la RFM, ce vendredi.



« Il y a d’autres détenus qui sont dans des conditions plus dramatiques », a ajouté l’ancien président de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale.



« Je vous donne l’exemple de mon client Boy Djinné, qui était mis à l’isolement, surveillé comme du lait sur le feu, 24 heures sur 24, parce qu’on lui prête le don de se transformer pour s’évader », a-t-il poursuivi.



« Rien n’est reluisant dans les conditions carcérales et il n’y a aucune évolution », a conclu l’avocat.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos