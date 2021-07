Détention de chanvre indien et ivresse publique: Un tailleur et un maçon sous les verrous Le tailleur F. Gn. de nationalité malienne est bien particulier. Il est devenu dépendant de la drogue. Le tailleur s’est rendu nuitamment à la zone de captage pour prendre sa dose quotidienne.

Mais il a eu la malchance de tomber sur une patrouille des hommes du Commissaire Abdou Sarr de Grand-Yoff. Les limiers ont trouvé par devers lui, un cornet de chanvre indien. F. Ng sera déféré au parquet au terme de sa garde à vue.



Maçon de profession et récidiviste, M. D. aussi croupit à la citadelle du silence, pour détention d’arme blanche et ivresse publique manifeste.



Le quidam qui habite le quartier Khar Yalla, est tombé au quartier Arafat. Ivre comme un Polonais, M. D. qui perturbait le sommeil des habitants dudit quartier, détenait une arme blanche.



Interrogé par les limiers sur les raisons de sa possession d'arme blanche, M.D parle de défense. Suffisant pour être placé en garde-à-vue et ensuite déféré au parquet.















L’As



