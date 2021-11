Détention de faux billets de banque et trafic de drogue : Ndoye arrêté avec du chanvre indien et un faux billet de 10 000 FCFA Suite à une dénonciation anonyme faisant état d’un trafic de chanvre indien, le sieur Babacar Ndoye a été arrêté. En plus du chanvre indien que les policiers ont trouvé par devers lui, il avait également dissimulé deux kilogrammes de cette même drogue dans une valise cachée chez lui. Les policiers l’ont également trouvé en possession de faux billets de banque.

Ayant reçu une information relative à un réseau de trafic de drogue animé par le nommé Babacar Ndoye, les éléments de la brigade de recherche des Parcelles Assainies se sont transportés sur les lieux aux fins de recoupements. Une fois sur place, à la suite d’une longue filature à hauteur du bar à l’enseigne « Point de rencontre » à l’unité 18 des PA, ils ont procédé à l’interpellation du mis en cause.



Soumis à une fouille, les policiers ont trouvé par devers lui 12 cornets de chanvre indien qu’il avait dissimulés dans un sachet en plastique. Pris la main dans le sac, il conduit les policiers dans sa chambre qui lui servait de planque.



La perquisition qui y est effectuée s’est avérée fructueuse. En effet, deux kilogrammes de chanvre indien soigneusement dissimulés dans une valise et deux paires de ciseaux servant à conditionner la drogue ainsi qu’un faux billet de banque d’une coupure de 10 000 FCFA ont été trouvés en plus de l’argent issu du trafic.



Interrogé au poste, Babacar Ndoye ne s’est pas fait prier pour passer à table. Il a reconnu être le propriétaire des deux kilogrammes de chanvre indien et des 12 cornets du même produit. Interrogé sur son fournisseur, il a prétendu avoir reçu la drogue d’un individu dont il ignore le nom et qu’il a fortuitement rencontré en Casamance, tout en niant être un trafiquant, la drogue trouvée sur lui et dans sa chambre étant destinée à sa consommation personnelle.

Quant au faux billet de banque, il soutient l’avoir ramassé dans la rue. Après être passé aux aveux, il a été déféré au parquet.

Le Témoin



