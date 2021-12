Détention de yamba et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs: Abdoulaye Fall écope de 2 mois de prison...

Deux mois de prison ferme. C’est la peine infligée hier jeudi par le tribunal des flagrants délits de Diourbel au charretier Abdoulaye Fall. Ce jeune divorcé a été reconnu coupable des délits de détention de chanvre indien et de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs.



Les faits ont eu lieu en novembre de cette année au quartier Darou Khoudoss, dans la commune de Touba. Abdoulaye Fall entreprend une relation amoureuse avec sa cousine Maty Fall. Une relation qui a duré deux mois, durant lesquels les deux tourtereaux filent le parfait amour au vu et au su de tout le monde, y compris les membres de leur grande famille, révèle "Rewmi".



Mais voilà que la jeune Maty se lasse de cette relation après avoir rencontré un autre jeune homme. Du coup, elle snobe Abdoulaye Fall et ne répond même plus à ses coups de fil. Une situation qui finit très vite par exaspérer celui-ci. Très en colère, il décide de se venger de son ex, en publiant ses photos de nu dans le groupe «WhatsApp » de leur famille.



Irrités par cette publication, Maty et ses parents portent plainte contre le sieur Fall. Dans la foulée, il est appréhendé chez lui par les éléments de la Brigade de Gendarmerie de Touba. Et comme le malheur n’arrive jamais seul, lors de son interpellation, les pandores découvrent dans sa chambre, du chanvre indien.



Placé sous mandat de dépôt au terme de sa garde-à-vue, il a comparu hier jeudi 9 décembre 2021 devant la barre du tribunal des flagrants délits de Diourbel, aux côtés de son ex-copine. Devant le juge, il a reconnu les faits, déclarant qu’il avait agi sous le coup de la colère. Il a présenté ses plates excuses à la Cour ainsi qu’à la jeune femme qui n’a rien voulu entendre.

