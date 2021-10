Détention et trafic de chanvre indien: Un menuisier tombe aux Parcelles Menuisier de son état, E. Guèye s’active dans le commerce de l’herbe qui tue. Seulement, les hommes de Thierno Diop du commissariat des Parcelles Assainies ont mis fin à son business.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Octobre 2021 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

D’après « L’As », les policiers qui l’avaient mis en filature, l’ont finalement alpagué en possession de 11 cornets de chanvre indien, qu’il avait conditionnés dans un sachet plastique à Grand Médine.



Interrogé sur la provenance de la drogue, le quidam cite un certain Lamine, mais dit ignorer son domicile. Il ajoute que la drogue est destinée à sa consommation personnelle.



Placé en garde-à-vue, E. Guèye a été déféré au parquet pour détention et trafic de chanvre indien.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos