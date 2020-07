Détention et trafic de chanvre indien: la Police alpague 5 personnes aux Parcelles Assainies 5 dealers ont été mis aux arrêts par les éléments de la brigade de recherches de la police au cours de leurs patrouilles permanentes. C’est la Police des Parcelles Assainies qui les a interpellé pour détention, cession et usage de chanvre indien.

Ceux qui sont poursuivis pour détention et cession de chanvre indien ont été interpellés à Grand Médine, nous rapporte L’As Quotidien.

Maçon de profession, le récidiviste Ibrahima F. a été arrêté avec 16 cornets de chanvre indien. Auparavant, il a été arrêté deux fois pour vol commis la nuit avec usage d’arme blanche et détention et usage de chanvre indien. Le mécanicien Mamadou Lamine G., lui, a été alpagué avec 04 cornets de chanvre indien. Il a eu la drogue chez le fournisseur dans son quartier.



Toujours aux Parcelles Assainies, les limiers qui ne laissent aucune chance aux trafiquants de drogue ont interpellé également trois autres personnes pour détention et usage de l’herbe qui tue à Nord Foire et au marché de l’Unité 17 des Parcelles Assainies.



Le premier qui est tombé dans les filets de la police, nous dit le journal, est un élève âgé de 21 ans, nommé Pape Malick D. Les policiers ont trouvé par devers lui un joint de chanvre indien.



Un autre, le marchand ambulant multirécidiviste, Pape Alioune F., âgé de 45 ans, est encore tombé. Il a fait l’objet de quatre arrestations, respectivement pour vol avec violence, violences et voie de fait, détention d’armes et détention et trafic de drogue à Louga.



Enfin, le vigile Soulèye T., lui déambulait avec deux cornets de chanvre indien, ce qu’il a tenté de nier en prétextant avoir fui parce qu’il avait oublié son masque.



Des allégations qui n’ont pas convaincu les limiers. Après fouille, les policiers ont retrouvé sur lui des cornets de yamba. Au terme de leur garde-à-vue, ils ont été tous déférés au parquet.



