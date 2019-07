Détention et trafic de chanvre indien: un responsable Apr risque 3 ans de prion Etienne Guèye, responsable de l’Apr dans le village de Ngotte Ngome, dans la région de Kaolack, risque 3 ans de prison, si le tribunal de Grande instance de Mbour suit le réquisitoire du procureur qui l’a déclaré coupable de trafic de drogue.

Les faits rapportés par L’As remontent au 2 juillet dernier. Moustapha Fall, qui habite dans le même village et, est une connaissance d’Etienne Guèye, décide de rendre à Dakar pour aller consulter un marabout, après le vol de sa charrette.



C’est alors qu’Etienne Guèye lui confie un colis qu’il devait remettre à quelqu’un à Grand-Yoff. Mais à hauteur de Saly, il est contrôlé par les pandores qui découvrent de la drogue sur lui.



A la brigade de Saly, il n’a pas hésité à dire que c’est Etienne Guèye qui lui a remis ce colis. Des propos qu’il a d’ailleurs réitérés à la barre.



Pour sa part, Etienne Guèye soutient que Moustapha Fall l’accuse parce qu’il pense qu’il peut le tirer d’affaire en tant qu’homme politique. Il a soutenu ne pas être en contact avec lui depuis plus d’un an.



Mais les relevés téléphoniques de son portable montrent qu’il a appelé plusieurs fois Moustaha Fall, même quand celui était en garde-à-vue, ignorant qu’il a été arrêté.



Le procureur a requis 3 ans contre lui et 2 ans contre Moustapha Fall.

