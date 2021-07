Détention et usage de chanvre indien: Deux chauffeurs surpris en mode « récréation » Thierno Y. B. et Abdou A. D., conducteurs de véhicule, sont vraiment malchanceux. Adeptes de l’herbe qui tue, les quidams avaient élu leur quartier général à la zone de captage de Grand-Yoff.



Mais, ils ont été surpris par les éléments de la brigade de recherches de la Police de la localité, en train de griller tranquillement leurs joints, nous dit « L’As ».



Dès qu’ils ont aperçu le véhicule de Police, les deux conducteurs ont tenté de fuir.



Rattrapés par les limiers et jetés dans le panier à salade, ils ont été présentés au procureur, pour détention et usage de chanvre indien.



