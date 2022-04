Détention et usage de chanvre indien : Un drogué attente à la vie de son père Ibrahima Mar, 26 ans, a eu maille à partir avec la justice à sept reprises, pour détention et usage de chanvre indien. Le menuisier a failli cette fois, abréger la vie de son père, qu’il a agressé à coups de brique.

Le jour des faits, il a demandé à sa sœur d’aller lui acheter du pain pour le petit déjeuner. En bon père de famille, Cheikh Mar s’y oppose et rappelle à son fils qu’on est en plein mois de Ramadan. Vert de rage, Ibrahima Mar débite des insanités et menace son pater avec un coupe-coupe.



Ainsi, il escalade le mur de la concession familiale pour lancer une brique à son protagoniste. Atteint à l’oreille, celui-ci saisit la justice, après avoir reçu un certificat médical, attestant de trois jours d’incapacité temporaire de travail.



Traduit hier, devant le tribunal d’Instance de Dakar, le juge a délivré un séjour carcéral de trois mois ferme au prévenu.



