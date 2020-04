Détention et usage de chanvre indien à Ziguinchor: Dimitri M., fumeur de yamba, pris en flagrant délit

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Avril 2020

Adepte de l’herbe qui tue, Dimitri M. a du mal s’affranchir de son addiction. A peine élargi de prison, le bonhomme a renoué, rapporte "L’As" dans sa livraison de ce mercredi, avec ses vieux démons, en établissant son quartier général à Goumel (cité résidentielle de Ziguinchor), où il se retrouvait avec ses amis pour griller des joints. Mais, mal lui en a pris.



En effet, les hommes du commissaire central de Ziguinchor, Adramé Sarr, ont fait une descente inopinée dans ce quartier, ce que voyant, la bande prit la tangente. Moins chanceux que ses acolytes, il a été alpagué au moment où il tentait de prendre le large. Au terme de sa garde-à-vue, Dimitri M. a été déféré pour détention et usage de chanvre indien.

