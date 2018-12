Détention et usage de faux billets: Le lutteur «Brise de Mer » en prison

Le lutteur El Hadji Diène alias «Brise de Mer » de ses amis Moustapha Fall séjournent depuis hier à la prison de Rebeuss. Ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt hier pour détention et usage de monnaies contrefaites.



Ils ont été arrêtés le 24 décembre au supermarché « Exclusive » sis à la Vdn où ils effectuaient des achats. Selon L’Observateur qui donne l’information, le lutteur et son ami avaient remis à la caissière deux billets de 100 dollars. Aussitôt après vérification, celle-ci avait constaté que les billets étaient des faux. Ils seront interpelés par la sécurité des lieux et retenus dans une pièce avant d’être remis aux éléments de la brigade de gendarmerie de la Foire, alertés.



Face aux enquêteurs, le lutteur « Brise de Mer » et Moustapha Fall ont reconnu les faits, s’empressant toutefois de dire qu’ils ignoraient le caractère faux des billets. Sur leur origine, ils ont révélé les avoir reçus d’un commerçant libanais au Centre international du commerce extérieur au Sénégal (Cices). Se voulant plus explicites, ils précisent avoir rencontré le Libanais, chargeant difficilement des bagages sur un véhicule et qu’ils sont intervenus pour l’aider.



Avant de rallier l’aéroport international Blaise Diagne, le commerçant, assurent-t-il, leur a offert deux billets de 100 dollars avec lesquels ils ont voulu payer leurs emplettes au supermarché «Exclusive ». Un argument qui n’a visiblement pas convaincu les hommes en bleu, qui les ont placés en détention avant de les déférer hier au parquet.



