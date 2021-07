Détention illégale d’armes blanches: Deux individus ont « fêté » la Tabaski en prison Aliou et Mamadou K., respectivement cireur de chaussures et tailleur, âgé de 22 ans, ainsi que Amadou B., ont passé leur fête de Tabaski en prison.

Les mis en cause sont tombés dans les filets du Commissaire Abdou Sarr de Grand-Yoff, au cours d’une patrouille à la Zone de captage. Les quidams ont été surpris par les limiers dans une baraque de Grand-Yoff, en train de mettre sur pied leur plan maléfique.



Sommés de s’expliquer sur la détention d’armes blanches, les susnommés ont déclaré les avoir achetées pour la Tabaski.



